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Amcasına 10 yıl önce atılan tokat için kavga çıkardı öldürüldü

ADANA'da bir kişi 10 yıl önce amcasına tokat atan şahıstan hesap sorup kavga çıkartınca tabanca ile vurularak öldürüldü.

Adana'da bir kişi 10 yıl önce amcasına tokat atan şahıstan hesap sorup kavga çıkartınca tabancayla vurularak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre, olay 2 Ekim Çarşamba günü Seyhan ilçesi, Dumlupınar Mahallesi 38023 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde Eray Demir Keskin akrabaları ile tartıştı. Tartışma sokakta bulunan vatandaşların araya girmesiyle yatıştırıldı.

Saat 16.00 sıralarında ise Eray Demir Keskin sokakta olduğu sırada yanına yaklaşan motosikletli iki şahsın tabancayla ateş açması sonucu başından ve vücudundan yaralandı. Motosikletli şahıslar tabancayı bir evin bahçesine atıp kaçarken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.
Bu arada olay yerine yakın bir kahvehanenin de camları kırıldı. Olay yerine gelen polis, zanlıları ve kahvehaneye zarar veren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Özel bir hastaneye kaldırılan Eray Demir Keskin kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

10 yıl önce atılan tokadın hesabını sormak istedi

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olayın ardından Keskin'i kimlerin öldürdüğünü belirlemek için çalışma başaltı.

Polis kısa sürede olayın 10 yıl öncesine dayanan bir tokat atma meselesinden kaynaklandığını saptadı. Polis yaptığı çalışmada, 10 yıl önce öldürülen Keskin'in, amcası Mehmet K.'ye yine akrabası olan Hakan K.'nin tokat attığını araya giren akrabaların iki aileyi de barıştırdığını belirledi. Ancak cinayetin işlendiği gün Keskin'in mahallede gördüğü Hakan K.'nin yanına gelerek, "10 yıl önce amcama tokat atıp onu darp ettin" diyerek tokat attığı daha sonra da mahallede kahvehanenin önüne gelerek silahla gezdiğini belirledi. Keskin'in, vatandaşların araya girmesiyle uzaklaştığı ancak öğleden sonra tekrar silahla gelerek mahallede gezmeye başladığı bu nedenle de çıkan kavgaya aynı aileden Hakan K. (46), Mehmet K. (25), Orhan K. (49) ve Adem K.'nin (30) katıldığı silahı Adem K.'nin kullandığı ileri sürüldü.

Polis bu tespitleri yaptıktan sonra zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Polis önce Hakan ve Orhan K.'yi yakaladı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Polis daha sonrada Mehmet ve Adem K.'yı yakaladı. Zanlıların sorgularında Keskin'in mahallede kavga çıkartıp daha sonrada silahla gezdiğini daha sonrada kavga çıkartıp silah çektiğini kendilerinin de korkup ateş ettiklerini söyledikleri öne sürüldü. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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