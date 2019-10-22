POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: O teröristlerle görüşüyor

Rusya ziyareti öncesi Ankara'da havalimanında gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, "Süreyi uzatın" çağrısına sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Macron'dan bana gelen bir talep yok. O teröristlerle görüşüyor." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konusunda temaslarda bulunmak süre Rusya lideri Putin ile görüşmek üzere Soçi'ye gidiyor. Ziyaret öncesi Ankara'da havalimanında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, "Süreyi uzatın" çağrısına sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Macron'dan bana gelen bir talep yok. O teröristlerle görüşüyor." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında YPG/PKK'lı teröristlerin çekilmesinin devam ettiğini belirtirken, "Şu ana kadar 700-800 kadar çekilme oldu" dedi.

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