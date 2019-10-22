CNN Türk canlı yayınında ırkçılık kavgası

Ahmet Hakan'ın hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge programında CHP'li Aytuğ Atıcı ile AK Partili Orhan Miroğlu arasında 'ırkçılık' tartışması yaşandı. Orhan Miroğlu, yapılan eleştiriyi kabullenemedi ve sinirlenerek programı terk etti.

Programa konuk olarak gelen CHP'li Aytuğ Atıcı, Orhan Miroğlu'nun bir dönem milletvekili olduğu AK Parti'nin ırkçılık yaptığını söyledi. Miroğlu'na da, "Irkçılık yapıyorsun" diye yüklenince ortam gerildi.