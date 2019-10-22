MEDYA

Arka Sokaklar 528. bölüm 2. fragmanı

Arka Sokaklar dizisi 528. yeni bölümüyle 25 Ekim 2019 Cuma akşamı Kanal D'de olacak. Arka Sokaklar'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Arka Sokaklar 528. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde neler olacak? Arka Sokaklar 25 Ekim 2019 Cuma akşamı Kanal D'de...

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha yaşanır bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan sivil bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır.

Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Trump'tan Suriye açıklaması: Birçok Türk hayatını kaybetti
Almanya'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Fuat Oktay: Güvenli bölgeye hedef 2 milyon Suriyeli
Derbi öncesi Beşiktaş'ta sakatlık depremi
Tunceli'de teröristler yol yapan işçilere saldırdı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mucize Doktor 7. bölüm 2. fragmanı
Benim Adım Melek 5. bölüm 2. fragmanı
Memur fazla mesai ücreti saat başı ne kadar oldu 2020 zammı
Bursa Uludağ’da korkunç ölüm Ekipler seferber oldu
İzmir'de karı kocanın iş yerine böyle saldırdılar
İstanbul'un 3 ilçesinde 12 saatlik su kesintisi yaşanacak
Kütahya'da hırsızlık şüphelisi havalandırma boşluğunda yakalandı
28 Ekim liseler öğleden sonra tatil mi MEB duyurusu