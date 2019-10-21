POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencileri ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Meşeli köyünden gelen öğrencileri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Meşeli köyünden gelen ilköğretim öğrencilerini ağırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki 15 Temmuz Anıtı'nda buluştu.

Erdoğan, üzerinde ay-yıldız bulunan t-shirtler giyen ve kendisini asker selamıyla karşılayan öğrencilerle sohbet etti.

Çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye eden Erdoğan, öğrencilerle fotoğraf çektirerek Instagram hesabından paylaştı.

Erdoğan, 15 Temmuz Anıtı'nı ziyaret eden vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Konyaspor Yeni Malatyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Galatasay, Real Madrid kamp kadrosunu açıkladı
Türkiye'den Lübnan'a seyahat uyarısı
Netanyahu koalisyon hükümetini kuramadı
Meteorolojiden birçok bölgeye sağanak uyarısı
Dolar yine yükseliyor! İşte son durum
ÖNCEKİ VİDEOLAR
60 saniyede bugün (21 Ekim 2019)
Arnavutköy'de tecavüz skandalının ardından çocuk gelin dramı çıktı!
Memur fazla mesai ücreti saat başı ne kadar oldu 2020 zammı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : Sigara haramdır
Real Madrid İstanbul'a geldi
İstanbul'un 3 ilçesinde 12 saatlik su kesintisi yaşanacak
Selçuk Bayraktar,AKINCI’nın test fotoğraflarını paylaştı
28 Ekim liseler öğleden sonra tatil mi MEB duyurusu