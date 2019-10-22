MAGAZİN

O Ses Türkiye'de Acun Ilıcalı'yı şoke eden yarışmacı: İlk defa karşılaşıyorum

O Ses Türkiye'nin geçtiğimiz gün yayınlanan bölümünde programa Amerika'dan katılan Türkmenistan asıllı Şahina, olmak istediği mesleği söyleyince herkesi şaşırttı.

Yeni sezona hızlı bir giriş yapan O Ses Türkiye'de kimi yarışmacılar programda fark yaratmaya ve seyircileri şaşırtmaya devam ediyor. Öyle ki yayınlanan 6. bölümde Hadise'nin takımına katılmaya hak kazanan Şahina, FBI ajanı olmak istemesiyle ilginç yorumlar aldı.

Yarışmaya Amerika Birleşik Devletleri'nden katıldığını ancak aslen Türkmenistanlı olduğunu bildiren Şahina, Ağustos ayında seçmeler için geldiğini ve İstanbul'da yaşayan teyzesinde kaldığını belirtti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan Macron'a çağrısına sert tepki: O teröristlerle görüşüyor...
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bakan Turhan'a! Yaptıklarınızdan utanacaksınız
Ali Akman Fenerbahçe'ye gidiyor mu? Resmi açıklama geldi
ABD ile yapılan anlaşma firari Can Dündar'ı üzdü! Türkiye istediği her şeyi aldı
Palandöken'den bankalara flaş talep: İşlem ücretleri limite göre alınmalı
Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun sesleri
ÖNCEKİ VİDEOLAR
HDP'li vekillere ayar veren amir
CNN Türk canlı yayınında ırkçılık kavgası
Pastırma sıcakları 2019 ne zaman başlar hangi ayda başlayacak?
Çocuk 7. bölüm fragmanı
Yasak Elma 54. bölüm fragmanı
Adana mutabakatı metni 1988 kiminle yapıldı maddeleri neler?
Çukur 73. bölüm ilk sahne: 3. sezon 6. bölüm
Adana mutabakatı nedir hangi ülkeyle yapıldı Adana mutabakatı maddeleri