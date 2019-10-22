O Ses Türkiye'de Acun Ilıcalı'yı şoke eden yarışmacı: İlk defa karşılaşıyorum
O Ses Türkiye'nin geçtiğimiz gün yayınlanan bölümünde programa Amerika'dan katılan Türkmenistan asıllı Şahina, olmak istediği mesleği söyleyince herkesi şaşırttı.
Yeni sezona hızlı bir giriş yapan O Ses Türkiye'de kimi yarışmacılar programda fark yaratmaya ve seyircileri şaşırtmaya devam ediyor. Öyle ki yayınlanan 6. bölümde Hadise'nin takımına katılmaya hak kazanan Şahina, FBI ajanı olmak istemesiyle ilginç yorumlar aldı.
Yarışmaya Amerika Birleşik Devletleri'nden katıldığını ancak aslen Türkmenistanlı olduğunu bildiren Şahina, Ağustos ayında seçmeler için geldiğini ve İstanbul'da yaşayan teyzesinde kaldığını belirtti.