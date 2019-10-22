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ABD ile yapılan anlaşma firari Can Dündar'ı üzdü! Türkiye istediği her şeyi aldı

MİT TIR'ları olayında devletin mahrem sırlarını açığa çıkarma, terör örgütü propagandası yapma gibi suçlamalarla hakkında yakalama kararı çıkarılınca Almanya'ya kaçan Can Dündar, ABD ile yapılan harekat anlaşmasına tepki gösterdi.

MİT TIR'ları olayında devletin mahrem sırlarını açığa çıkarma, terör örgütü propagandası yapma gibi suçlamalarla hakkında yakalama kararı çıkarılınca Almanya'ya kaçan Can Dündar, ABD ile yapılan harekat anlaşmasına tepki gösterdi.

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ABD ile yapılan anlaşma firari Can Dündar'ı üzdü! Türkiye istediği her şeyi aldı
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