HDP'li vekillere ayar veren amir

Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz, Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlıer, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyon kapsamında pazartesi sabahı evlerinde gözaltına alınmıştı.

Kayyum atandı

Terör suçundan gözaltına alınan HDP'li belediye başkanlarının yerine, bu sabah kayyum atandı.

Kayyum kararına tepki göstermek için bir araya gelen HDP'li vekillere ise; polis izin vermedi. Konuşmak için Kandil'den talimat bekleyen vekillere, emniyet amiri gereken cevabı verdi.