Gökhan Çıra ile evlenecek olan Selin Ciğerci kına gecesi yaptı ünlü akını oldu

28 Ekim'de iki yıldır beraberlik yaşadığı eski futbolcu ile Gökhan Çıra ile evlenecek olan Selin Ciğerci, kına gecesi yaptı. Bir otelde düzenlenen geceye Demet Akalın, Buse Varol, Işın Karaca, Aslı Hünel, Esra Balamir, Çağla ve birçok ünlü isim katıldı.

Selin Ciğerci'nin kına gecesinde Demet Akalın, Işın Karaca ve Aslı Hünel sahneye çıkarak şarkı söyledi. Kına gecesinden kareler sosyal medyada paylaşıldı.