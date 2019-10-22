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Kerimcan Durmaz'ın Arto davası başladı mahkemeden ilk görüntü geldi

Geçtiğimiz günlerde skandal uçak videosu ile adeta linç edilen Kerimcan Durmaz, şarkıcı Arto'yu "Sarallar Suç Örgütüne şikayet ettiği" iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

Kerimcan Durmaz'ın, geçtiğimiz yıllarda kamuoyunda 'Arto' olarak bilinen sanatçı Harutyun Dalga'yı kendisine yönelik sözlerinden dolayı Sarallar Suç Örgütü lideri Savaş Sarmusak'a şikayet ettiği iddia edilmişti. Bu şikayet sonrası Arto'nun tehdit edildiği ileri sürülmüştü.

Bunun üzerine açılan davanın ilk duruşmasına bugün başlandı. Kerimcan Durmaz, Arto'yu 'Sarallar Suç Örgütüne' şikayet ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıkmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

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