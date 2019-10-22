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Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya canlı yayında mesaj!

TV8 kanalında yayınlanan Gel Konuşalım programında, canlı yayında Acun Ilıcalı’ya Şeyma Subaşı’dan gelen mesaj dikkatlerden kaçmadı.

Acun Ilıcalı, TV8'de ekrana gelen Cengiz Semercioğlu ve Seray Sever'in sunduğu 'Gel Konuşalım' programına konuk oldu.

Katıldığı canlı yayında telefonundan video izlettiren Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı’dan mesaj geldi. Mesajda “Selam Acun, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami oteli ve para ile ilgili...” yazıyordu.

Telefonundan video gösteren Acun Ilıcalı’ya Şeyma Subaşı’dan gelen mesaj stüdyoda gülüşmelere neden oldu. Mesajın ardından ise Acun Ilıcalı, telefonunu kenara koyarak sözüne devam etti.

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