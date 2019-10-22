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Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu'na: Kaburgaların yerinde mi?

Acun Ilıcalı, TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programına konuk olurken Fenerbahçeli Emre Belözoğlu ile yaptığı kısa süreli sohbet dikkat çekti.

Acun Ilıcalı, TV8'de ekrana gelen Cengiz Semercioğlu ve Seray Sever'in sunduğu 'Gel Konuşalım' programına konuk oldu. Katıldığı canlı yayında Emre Belözoğlu ile telefon konuşması yapan Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçeli futbolcuyla yaptığı sohbet programa damga vurdu.

''Bir tanesi dışında hepsi yerinde"

Acun Ilıcalı'nın "Emre sana tek bir şey soracağım, kaburgaların yerinde mi?" şeklindeki soruya yanıt veren Emre Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı; "Kaburgalarımız... Bir tanesi dışında hepsi yerinde"

1,5 ay acı içinde oynayacak

Kaburgasında kırık olmasına rağmen Denizlispor maçında oynayan ve Vedat Muriç'e asist yapan Emre, yaklaşık 1,5 ay bu şekilde forma giymeye devam edecek.

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