POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin buluşması başladı Kritik zirvede neler konuşulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. İki lider görüşme öncesi çok kısa açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Soçi kentinde Suriye konusuyla bir zirve düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşme salonuna geçtiler. İki lider toplantı öncesi çok kısa bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Bu davetin gerçekten bölgede kritik günler yaşadığımız sürece fayda sağlayacağını düşünüyorum. Bu süreç öncesinde de bu konuda yaptığımız çok faydalı görüşmeler oldu. Bu görüşmeyle barışın çok daha güçlü bir şekilde ele alınması sağlanacak. Barış Pınarı Harekatı'na bu görüşme çok ciddi fırsatlar sağlayacak.

Putin'in açıklamalarından satır başları;

Son yıllarda ilişkilerimizin geldiği seviyenin, bugün bölgemizdeki tüm sorunların çözülmesine yardımcı olacağına inanıyorum. Bölgedeki durumla ilgili çok değişik dinamikler var, bunun bilincindeyiz. İnanıyorum ki bu görüşme ve istişareler çok verimli olacak.

Görüşmenin ana gündem maddesi

Görüşmenin ana gündem maddesi YPG'nin Suriye rejimine bıraktığı bölgeler olacak.

Rusya'yı ikna çalışmaları

ABD güçlerinin çekilmesiyle birlikte, Barış Pınarı Harekat bölgesi dışında kalan alanların büyük bölümü rejim güçlerinin kontrolüne geçti. Rusya destekli rejim güçleri, Fırat'ın batısında Menbiç'te, doğusunda ise Kobani, Ayn İsa, Tel Tamer, Haseke ve Kamışlı'da bayrak gösterdi. 32 kilometre derinliğindeki güvenli bölgeyi bütün sınır hattı boyunca oluşturmak isteyen Ankara, bunun için Rusya'yı ikna etmek zorunda.

Görüşme sonrası açıklama ortak açıklama 

İki lider toplantı sonrası basına açıklama yapacak.

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