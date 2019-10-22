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İstanbul Beyoğlu'nda arkadaşının ittiği çocuk ağır yaralandı

İSTANBUL Beyoğlu'nda arkadaşlarıyla sokakta oynayan 11 yaşındaki çocuk, bir arkadaşının itmesiyle 2 metre yükseklikten düştü. Beton zemine kafa üstü düşerek ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İSTANBUL Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Akçay Sokak'ta meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki Emir H.D., arkadaşlarıyla birlikte sokakta futbol maçı yaparken, bir arkadaşı tarafından itildi.

Dengesini kaybeden Emir H.D., 2 metre yükseklikten, sokak ile bir binanın bodrum katı arasındaki boşluğa düştü.

Beton zemine kafa üstü düşen çocuk, ağır şekilde yaralandı.

Emir H.D.'nin ilk yardımına sokak sakinleri koştu.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine yardıma gelen bazı sokak sakinleri, ambulans gelene kadar, kafası kanayan çocuğa tampon uyguladılar.

Emir H.D., ambulansla Okmaydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Emir H.D.'nin birlikte oynadığı arkadaşlarından birinin annesi Sonay Saraçoğlu, "Çocuğumla oynuyorlardı. Çocuğun ayağında top varmış. Onunla mücadele ederken herhalde boşluğun üzerine çıkmışlar. Oradan onu itmiş. İten çocuk, 'O beni çok itiyor, ben de onu ittim' demiş. Durumu biraz kötüydü" diye konuştu.

İtme anı kamerada

Emir H.D.'nin bir arkadaşı tarafından itilerek boşluğa düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Sokaktaki bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntüde, Emir arkadaşlarıyla futbol maçı yaparken, bir arkadaşı iterek boşluğa düşmesine neden oluyor.

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