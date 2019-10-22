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Diyarbakır’da ‘çay’ kavgası 1’i ağır 2 yaralı

DİYARBAKIR’da çayın fazla yazıldığı iddiasıyla çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Polis çevrede delil çalışması yaparken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR’ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri semtinde yaşanan olayda; edinilen bilgilere göre, semt pazarında esnaflık yapan M.P. ile kahvede çalışan M.Ö. arasında sabah saatlerinde içilen çayın fazla yazıldığı iddiasıyla başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

Sabah yaşanan kavganın ardından öğleden sonra tekrar bir araya gelen taraflar arasında tekrar sözlü tartışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya döndü.

Olayda M.P. ve M.Ö. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

M.P.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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