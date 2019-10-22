POLİTİKA

Türkiye masadan memnun kalktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ile yaptığı mutabakatın ardından Türk yetkililerin yüzündeki gülümseme objektiflere yansıdı.

Türkiye, Suriye konusunda Amerika'dan sonra Rusya ile de bir mutabakata imza attı. İki anlaşmada da Suriye'nin geleceğine ilişkin Türkiye'nin istedikleri oldu.

Türkiye sınırına yuvalanan YPG'li teröristleri 32 kilometre uzaklaştıran mutabakatın açıklanmasının ardından Türk yetkililerin oldukça mutlu olduğu görüldü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın gülümsediği anlar Soçi'de kameralara yansıdı.

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