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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi karakterinin intihar ettiği sahne

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tipi karakterinin intihar ettiği son sahne, izleyiciden büyük tepki aldı.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Naz Elmas gibi isimlerin bulunduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 144. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son sahnesinde Tipi'nin ölüp ölmeyeceği sosyal medyayı ikiye bölerken, sevilen karaktere böyle bir ölümün yakışmayacağı konuşuldu.

Son sahnede yaşananlar: Son sahnede Tipi hastanede intihar etmek üzereyken, kendisini öldürmeye gelen kişiyle karşılaşır. Ancak Tipi adama silah doğrultarak, vurmasını engeller. Adamı da ayartarak Tipi kendini asar.

Tipi ölecek mi?: Tipi karakterinin diziye veda edip etmeyeceği önümüzdeki bölüme kalırken, kimi sosyal medya kullanıcısı sahnenin çok saçma olduğunu ve ölmeyeceğini belirtti. Kimileri de ise Savaş Özdemir'in sosyal medya hesabından veda yorumları yaptı.

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