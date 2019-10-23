GÜNCEL

Sarıyer’de kağıt deposu olarak kullanılan yerde çıkan yangın eve sıçradı

Sarıyer İstinye’de karton toplayıcıların içinde olduğu hurdalıkta yangın çıktı. Kısa sürede alevli şekilde büyüyen yangın bitişikteki eve sıçrarken, itfaiyenin yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın saat 03.00 sularında Sarıyer İstinye Mahalllesi Gümüş Damla Sokak'taki bir bahçede yer alan kağıt ve hurda toplayıcıların da kaldığı depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede alevli bir şekilde tüm depoyu sararken, içerde olan 7 kişi kendi imkanlarıyla çıktı. Sıçrama ihtimaline karşı bitişikteki bina sakinleri vatandaşlar tarafından uyarılarak, tahliye edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Bu sırada bahçedeki ağaçların da yanmasıyla yangın bitişikteki 3 katlı binanı yan duvarlarına ve çatısına sıçradı. Yan binaya sirayet eden yangın itfaiye ekiplerince engellenirken, hurdalık alandaki yangın söndürme çalışmaları devam etti.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1.5 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Polis ekipleri sokağa şerit ile kapatarak, güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Huawei Android ile yoluna devam edecek
91 yaşındaki dilencinin üzerinden, 2 bin 500 lira para çıktı
UltrAslan küfürbaz Belhanda'yı bombaladı: Ahlaksızlığı sineye çekemeyiz
AK Partili Ünal'dan gündeme ilişkin bomba açıklamalar: Başarının bir tadını çıkaralım
Süleyman Soylu açıkladı: Şehirler PKK'dan tamamen temizlendi
Büyük oranda tasarruf sağlıyor kullanımı gittikçe yaygınlaşıyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Alkollü turistin motosikletle ölüm yolculuğu kamerada
Kadın 69. bölüm fragmanı
Reyting rekortmeni Çukur dizisine ceza! RTÜK bu sefer acımadı
Aşk Ağlatır 8. bölüm fragmanı
Her Yerde Sen 19. bölüm 2. fragmanı
Genel af ne zaman çıkacak kimleri kapsıyor son haber geldi
Bir Zamanlar Çukurova 41. bölüm 2. fragmanı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri 4 kıtalık kısa Atatürk sözleri