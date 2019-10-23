GÜNCEL

Tekirdağ'da kadın cinayeti! Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, Nuran Gökalp (39) tartıştığı erkek arkadaşı Ayhan D.(40) tarafından 15'ten fazla bıçak darbesiyle vahşice öldürüldü. Cesedin başında yakalanarak gözaltına alınan zanlı, alkol aldıktan sonra tartıştıklarını söyledi.

Olay, Zafer Mahallesi'nde bulunan Cemile Yeşil Anadolu Lisesi arkasındaki boş arazide yaşandı. İddiaya göre, araziden çığlık sesleri geldiğini duyan vatandaşlar 155 imdat polis hattını arayıp durumu bildirdi. Olay yerine giden mahalle bekçileri, geniş ve karanlık arazide çığlık seslerini takip ederek Nuran Gökalp'i kanlar içinde yerde yatarken buldu. Telsiz anonsuyla olay yerine ambulans isteyen bekçiler, bu sırada Gökalp'in yanında elindeki ekmek bıçağı ile bekleyen Ayhan D.'yi yakaladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gökalp'in vücudunun çeşitli yerlerinden 15'ten fazla bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirledi. Polis ekipleri de Ayhan D.'yi gözaltına alarak emniyete götürüldü.

Zanlının ilk ifadesinde, Nuran Gökalp ile arkadaş olduklarını söyleyerek, "Bir süredir benim telefonlarıma çıkmıyordu. Bu gece buluştuk, alkol aldık ve aramızda tartışma çıktı" dediği öğrenildi.

Gökalp'in cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çorlu ilçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu da olay yerine gelerek bilgi aldı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Çakar Fatih Terim'e attığı imalı tweetle ortalığı salladı
Beyaz Saray'da basın sansürü! NYT ve Washington Post'un aboneliklerini sonlandırıyor
Candaş Tolga Işık'tan Ali Koç Fatih Terim kapışmasına bomba yorum
Simit resmen Oxford Sözlüğü'ne girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Amerika’daki 40 tır altını! Süleyman Özışık yazdı
Çavuşoğlu'ndan çarpıcı Suriye açıklaması: Barış Pınarı Harekatı'nın meşruiyeti kabul edildi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Zinedine Zidane: “Courtois bizi yenilgiden kurtardı”
Abdurrahim Albayrak: “Taraftarlarımızın futbolcularımıza sahip çıkması lazım”
2. yargı paketi içeriği ne zaman çıkacak maddeleri neler?
Fatih Terim: "Real Madrid’e karşı girilebilecek ne kadar pozisyon varsa girdik"
Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili 4 gün olur mu yeni haber
Sarıyer’de kağıt deposu olarak kullanılan yerde çıkan yangın eve sıçradı
Şener Özbayrak'ın sevgilisi Şilan Makal kimdir kaç yaşında?