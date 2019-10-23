Erdoğan Aktaş'ın canlı yayında medya dünyasına "yeni bir dil" çağrısı!
Haber Global ekranlarından medya dünyasına seslenen Erdoğan Aktaş, özellikle harekat sürecinde televizyon ekranlarındaki tartışmalara dikkat çekerek "yeni bir dil" oluşturmamız gerekiyor dedi.
Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş, canlı yayında medya dünyasına önemli bir çağrıda bulundu.
"Yeni bir dil oluşturalım"
Tartışma programlarında yaşanan gerginliklere değinen Aktaş, medya dünyasında yeni bir dilin oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.
Bizim de imzamızı atacağımız bu çağrı ile özellikle harekat sürecinde sık sık karşılaştığımız gergin tartışmaların azalması temenni ediliyor.