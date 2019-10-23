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Müge Anlı'da kan dondurun Gülümser Bulut cinayeti

18 Ağustos 2018 İzmir'deki evinde vahşice öldürülen Gülümser Bulut cinayetinde ortaya çıkan miras detayları kafaları karıştırırken cinayet ile ilgili en büyük iki şüpheli ise kızı Hatice Ayhan ve akraba Yunus Kahraman.

67 yaşındaki Gülümser Bulut'un cesedi 18 Ağustos 2018 tarihinden naylona sarıldıktan sonra kefenlenip yattığı çekyatın altında kızı Hatice Ayhan ile kuzeni Hacer Huy tarafından bulundu. Cinayeti araştıran Müge Anlı ve ekibi ise tüyler ürperten başka olaylar zinciri ile karşılaştı. Gülümser Bulut'un akrabası Yunus Kahraman'ın Özlem Akusta adlı kadının kaybı ile ilgili teknik takipte olduğu ayrıca 20 yıl önce 1999 yılında ise Nilgün Kırlı'yı öldürdüğü öğrenildi. Asıl dikkat çeken unsur ise iki cinayetinde benzer şekilde işlenmiş olmasıydı.

Ayrıca Gülümser hanım öldüğü gün olan 16 Ağustos tarihinde incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde Yunus Kahraman'ın Gülümser hanımın evine girdiği yaklaşık 3 saat orada kaldığı da ortaya çıktı. Gülümser hanımın öldüğü günlerde evinde yapılan temizlik de dikkat çeken diğer detay. Kızı Hatice hanımın bu kokuları fark etmemesi şüphe uyandırdı.

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