Berkay Şahin, şarkıcı Alya'nın sırtına dokunduğu için oyuncu Eren Hacısalihoğlu ile tartıştı

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, 3 hafta önce meslektaşı Cansu Kurtçu'yu dinlemeye gitti. Aynı mekanda arasında sorun olduğu şarkıcı Alya ve sevgilisiyle karşılaşan Berkay, Alya'nın sırtına dokununca mekanda gerginlik çıktı.

BERKAY'IN İSTEKLERİNİ KABUL ETMEYİNCE ARALARI AÇILDI

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre; Berkay Şahin, yıldızı yeni parlayan şarkıcı Alya için albüm yapmak istedi. Berkay, albümün yanı sıra Alya'nın kendi istediğini mekanlarda çıkmasını şart koştu. Alya ise bu teklifi kabul etmeyince ikili arasında gerginlik çıktı. Hatta Berkay, Alya'ya hakaret içeren mesajlar gönderdi.

"NE OLUYOR, SEVGİLİME NASIL DOKUNURSUN"

Önceki akşam Cansu Kurtçu'nun çıktığı alkollü mekanda karşılaşan Berkay Şahin ve Alya'nın oyuncu sevgilisi Eren Salihoğlu arasında gerginlik çıktı. Cansu Kurtçu'nun isteği üzerine sahneye çıkıp bir şarkı söyleyen Berkay, masasına dönerken Alya'nın sırtına dokundu. Berkay'ın Alya'ya daha önceden attığı mesajları okuyan Hacısalihoğlu, şarkıcının, sevgilisi Alya'nın sırtına dokunmasıyla sinirlerine hakim olamadı. Eren Hacısalihoğlu, "Ne oluyor, sevgilime nasıl dokunuyorsun" diyerek Berkay Şahin ile tartıştı.

"BEN SENİN NİYETİNİ BİLİYORUM"

"Ben senin niyetini biliyorum" diyen Eren Hacısalihoğlu araya girenler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Berkay Şahin, hakkında çıkan haberlere ise henüz bir açıklama yapmadı.