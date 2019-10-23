GÜNCEL

Yaşlı kadını kolundaki bilezikleri için öldürmüştü, ifadesi kan dondurdu

Maltepe’de 80 yaşındaki kadını kolundaki bilezikleri ve parasını almak için boğarak öldüren katil zanlısı yakalandı. Yaşlı kadının torunun eşi olduğu öğrenilen zanlı adliyeye sevk edilirken, emniyette verdiği ifadede "Para istedim vermedi, ben de yastıkla boğdum" dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Maltepe Aydınevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın en üst katında yaşayan Fatima Karagözgil (80) isimli kadına bir süredir ulaşamayan ve kendisinden haber alamayan yakınları eve giderek içeri girmeye çalıştı. Kendi çabalarıyla eve giremeyen yakınları apartmanın güvenlik görevlisinden yardım istedi. Bunun üzerine güvenlik görevlisi çatıdan dairenin terasına ulaşarak içeri girmeyi başardı. Eve girdiğinde yaşlı kadının yerde hareketsiz şekilde durduğunu gören görevli evin kapısını içeriden açtıktan sonra yakınlarıyla birlikte durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı müdahalenin ardından Karagözgil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis, boğularak öldürülen yaşlı kadının cüzdanının boş olduğunu ve yakınlarının ifadesine göre, kadının sürekli kolunda takılı olan bileziklerin yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Cinayeti işleyen kişi, yaşlı kadının torununun eşi çıktı
Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, yaşlı kadının yakınlarının ifadelerini aldı. İfadeleri alınan şahıslardan Fatime Karagözgil'in torunu H.K.’nin kocası olduğu öğrenilen Mustafa K.'nin verdiği çelişkili ifadeler polisi şüphelendirdi. Bunun üzerine Mustafa K.’nin cinayet gününe ait hareketlerini takip eden polis, şahısın Girne Mahallesinde bulunan bir kuyumcuya öğle saatlerinde iki kez gittiğini ve ilk seferde 1 adet yüzük ile 2 adet bilezik, ikinci gidişinde ise 2 adet bilezik bozdurduğunu tespit etti. Bunun üzerine sorguya alınan Mustafa K., suçu itiraf ederek Fatima Karaközgil'i öldürdüğünü kabul etti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Huawei Android ile yoluna devam edecek
91 yaşındaki dilencinin üzerinden, 2 bin 500 lira para çıktı
UltrAslan küfürbaz Belhanda'yı bombaladı: Ahlaksızlığı sineye çekemeyiz
AK Partili Ünal'dan gündeme ilişkin bomba açıklamalar: Başarının bir tadını çıkaralım
Süleyman Soylu açıkladı: Şehirler PKK'dan tamamen temizlendi
Büyük oranda tasarruf sağlıyor kullanımı gittikçe yaygınlaşıyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl düğünde etek yüzünden kavga etti!
Abdulhamit Gül "Mermi geldiğinde Türk de ölüyor Kürt de ölüyor"
Reyting rekortmeni Çukur dizisine ceza! RTÜK bu sefer acımadı
Denizlispor Yönetimi'nin basın toplantısına silahlı kişilerce baskın girişimi
CHP'li eski vekil Ateş Yılmaz "Benim partim FETÖ'ye teslim oldu"
Genel af ne zaman çıkacak kimleri kapsıyor son haber geldi
Serdar Ali Çelikler "Amatör kulüpler kapatılsın"
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri 4 kıtalık kısa Atatürk sözleri