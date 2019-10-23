AK Partili Mahir Ünal "Başarının bir tadını çıkaralım"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektubu değerlendirdi. Ünal, "Cumhurbaşkanımız alıp meseleyi kişiselleştirse, 'Bana böyle bir mektup geldi' deseydi daha mı doğru olurdu? Asla. Ona verilecek en güzel cevabı sahada Mehmetçik, Türk ordusu verdi" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Anadolu Yayıncılar Derneği’nde (AYD) medya temsilcileriyle bir araya geldi. Soçi Zirvesi’nin ardından sonlandırılan Barış Pınarı Harekatı hakkında değerlendirmelerde bulunan Ünal, Kılıçdarğlu'nun partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında, "Şu anda biz ne yapıyoruz, sen ne yapıyorsun? Türkiye 40 yıldan beri mücadele ettiği terör örgütüyle mücadelesinde nihai bir zafere ulaşmak üzere" ifadelerini kullandı.

Ünal'ın yaptığı açıkalamalar şöyle:

ABD ve Rusya ile anlaşma

Terörle mücadelede en temel sorunumuz Irak ve Suriye’deki yaklaşık bin 300 kilometre uzunluğundaki sınırın denetimiydi. Siz 910 kilometre uzunluğundaki Suriye sınırında güvenli bölgenizi oluşturmuşsunuz, 30 kilometre derinlikte terör örgütünü güneye, daha içe atmışsınız. Siz illerinizde, kırsaldan terörü temizlediğiniz gibi kendi sınırlarınızdan da terör unsurlarını temizlemişsiniz. Bu konuda haklılığınızı dirayetli ve güçlü bir şekilde dünyaya kabul ettirmişsiniz. Hem Amerika’yla, hem Rusya’yla aynı anda diplomasi yürütmüş, her ikisinden de istediğiniz sonuçları almışsınız.

'Kamışlı neden yok' eleştirileri

Soçi Mutabakatı ile Türkiye’nin istediğini aldığını ve sınırlarını terör unsurlarından temizlediğini vurgulayan Ünal, "Özellikle Tel Rıfat ve Münbiç'in YPG-PYD unsurlarından temizlenmesi çok önemlidir. Burada Kamışlı konusunu birileri gündeme getiriyor. Daha önceden Kamışlı’da Rusların ve rejimin varlığı vardı. Sadece Kamışlı’ya özel bir orada ifade söz konusu. Onun dışında Irak sınırına kadar yine anlaşmaya dahil. Yaklaşık Haseke'ye kadar 30 kilometre bir derinlik o bölgede söz konusu. Türkiye sınır güvenliğini bu iki anlaşmayla sağlamıştır. Bundan sonra artık PKK'nın, PYD'nin Türkiye ile hiçbir şekilde bir sınırı kalmamıştır.