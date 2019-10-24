Putin'in sağ kolu konuştu: Erdoğan harika politika yürütüyor
Rus siyaset bilimci ve Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Prof. Dr. Aleksandr Dugin, Soçi'de Türkiye'nin ulusal çıkarları doğrultusunda yapıldığını söyledi. Dugin, Erdoğan'ın Suriye politikasını ise harika olarak niteledi.
Vladimir Putin'in sağ kolu Prof. Dr. Aleksandr Dugin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de harika bir politika yürüttüğünü söyledi.
Rusya'nın terör örgütlerine karşı Türkiye ile birlikte hareket edeceğini söyleyen Dugin, PKK/YPG'yi ABD ve İsrail'in desteklediğini ifade etti.