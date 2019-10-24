Putin'in sağ kolu konuştu: Erdoğan harika politika yürütüyor

Vladimir Putin'in sağ kolu Prof. Dr. Aleksandr Dugin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de harika bir politika yürüttüğünü söyledi.

Rusya'nın terör örgütlerine karşı Türkiye ile birlikte hareket edeceğini söyleyen Dugin, PKK/YPG'yi ABD ve İsrail'in desteklediğini ifade etti.