DÜNYA

FETÖ'cü Enes Kanter CNN'de Erdoğan ve Türkiye'ye saldırdı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için "babam" diyen firari FETÖ’cü terörist Enes Kanter, CNN'e çıkarak Türkiye aleyhinde küstah açıklamalarda bulundu.

Kendisini FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak tanımlayan FETÖ'cü Enes Kanter, ABD'de Türkiye aleyhinde kara propagandaya devam ediyor. İhanette sınır tanımayan Kanter, "Türkiye'de demokrasi olmadığını" öne sürerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti..

Türkiye hakkında kara propaganda ve iftira kampanyasına devam eden FETÖ üyesi Enes Kanter, daha önce ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması için yalvarmıştı. İhanette sınır tanımadığını bir kez daha gösteren FETÖ'cü Kanter, bu kez de CNN televizyonuna katıldı.

Küstah ifadeler kullanan Kanter, "Türkiye'de insan haklarına saygı yok. Demokrasi diye bir şey yok. Din ve ifade özgürlüğü yok" dedi. Başkan Erdoğan hakkında da alçakça sözler sarf eden Kanter, hakaretler yağdırdı.

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