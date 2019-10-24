Halk Fikirtepe'deki son düzenlemeden memnun mu işte yanıtı...

Bildiğiniz üzere kentsel dönüşümde yeni bir dönem başladı. Kentsel dönüşüm konusunda, müteahhitle yapılan sözleşmelerin bir yıl başlamaması veya 6 ay durması halinde; üçte ikilik çoğunluğun sağlanmasıyla birlikte vatandaşlar;müteahhitle yaptıkları sözleşmeyi, tek taraflı feshedebilecek.

Biz de İnternethaber olarak kentsel dönüşüm denilince akla ilk gelen Fikirtepe'ye gittik.İyi seyirler...