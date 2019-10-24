İNTERNETHABER TV

Halk Fikirtepe'deki son düzenlemeden memnun mu işte yanıtı...

İnternethaber olarak kentsel dönüşüm denilince akla ilk gelen Fikirtepe'ye gittik. Yapılan son değişiklik hakkında Muhtar, FİDEM Dernek Başkanı, emlakçılar ve vatandaşa mikrofon uzatttık ve Söz Sizde dedik.

Bildiğiniz üzere kentsel dönüşümde yeni bir dönem başladı. Kentsel dönüşüm konusunda, müteahhitle yapılan sözleşmelerin bir yıl başlamaması veya 6 ay durması halinde; üçte ikilik çoğunluğun sağlanmasıyla birlikte vatandaşlar;müteahhitle yaptıkları sözleşmeyi, tek taraflı feshedebilecek.

Biz de İnternethaber olarak kentsel dönüşüm denilince akla ilk gelen Fikirtepe'ye gittik.İyi seyirler...

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