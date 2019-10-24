Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu YPG'li teröristle canlı bağlantı yaptı

Rus Bakan Sergey Şoygu, beraberindeki komutanlarla birlikte YPG'li teröristle görüştü görüntüleri basına servis etti. Rusya, terör örgütü YPG ile bağlantısını artık gizlemiyor.

YPG'yle canlı bağlantı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, YPG'li terörist Mazlum Kobani ile görüntülü görüşme yaptı. Görüşmede, Bakan Şoygu'ya Rus komutanlar da eşlik etti. YPG'li teröristin, görüşmede Rus bayrağının önünde oturduğu dikkatlerden kaçmadı.