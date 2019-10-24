DÜNYA

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu YPG'li teröristle canlı bağlantı yaptı

Dünya Türkiye ve Rusya arasında yapılan Suriye mutabakatını konuşurken Rusya'dan Türkiye'i kızdıracak bir haber geldi. Rus bakan ve komutanların YPG'li teröristle canlı bağlantı kurduğu ortaya çıktı

Rus Bakan Sergey Şoygu, beraberindeki komutanlarla birlikte YPG'li teröristle görüştü görüntüleri basına servis etti. Rusya, terör örgütü YPG ile bağlantısını artık gizlemiyor.

YPG'yle canlı bağlantı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, YPG'li terörist Mazlum Kobani ile görüntülü görüşme yaptı. Görüşmede, Bakan Şoygu'ya Rus komutanlar da eşlik etti. YPG'li teröristin, görüşmede Rus bayrağının önünde oturduğu dikkatlerden kaçmadı.

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