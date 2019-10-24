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Motosiklet önce otomobile, ardından kaldırımdaki yayaya çarptı

AVCILAR’da motosiklet önce bir otomobile, ardından da kaldırımdaki yayaya çarptı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Firüzköy Bulvarı Esenyurt istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 Y 6233 plakalı motosiklet sürücüsü, önünde aniden sağa dönüş yapmak isteyen bir otomobile çarptı. Motosikletin gidon hakimiyetini kaybeden sürücü, ardından kaldırımda yürüyen yaşlı bir adama çarptı. Yaşanan kaza sonrası yaralı adama ilk müdahale motosiklet sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Kaza sonrası durumu hafif olan yaşlı adam olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosiklet sürücüsü aniden sağa dönüş yapmak isteyen bir otomobile çarpıyor. Sürücünün daha sonra kaldırıma çıkarak yaşlı bir adama çarptığı görülüyor.

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