Giresun'da korku dolu anlar kamerada! Kamyonet markete böyle daldı
Giresun'da, kontrolden çıkan kamyonetin markete girme anı snaiye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Merkez Kavaklar Mahallesi Yeniyol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. yönetimindeki kamyonet marketin karşısındaki yokuştan indiği esnada kontrolden çıktı. Süratli bir şekilde orta refüjü aşan kamyonet markete girdi.
Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, markette yaşanan panik, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.