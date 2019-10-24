GÜNCEL

Giresun'da korku dolu anlar kamerada! Kamyonet markete böyle daldı

Giresun'da, kontrolden çıkan kamyonetin markete girme anı snaiye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Merkez Kavaklar Mahallesi Yeniyol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. yönetimindeki kamyonet marketin karşısındaki yokuştan indiği esnada kontrolden çıktı. Süratli bir şekilde orta refüjü aşan kamyonet markete girdi.

Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, markette yaşanan panik, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye ve İran'dan önemli görüşme! Çavuşoğlu ile Zarif bir araya geldi
Çiftlikbank'ın ardından şimdide Kazbank! 5 milyon dolandırdı
Diyanet 2020 Yılı Bütçesi 16 bakanlıktan 8'ini geride bıraktı
Fatih Terim'den iki isme fırça: Affedemem bunu
MHP'li Semih Yalçın oğlunun vefatının ardından ilk kez konuştu
Soner Yalçın'ın yazısı bomba kaç kez aldanacaksın
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mete Yarar: "Bugünkü mücadele 10 yıl sonra bu ülkenin kaderini değiştirecek"
Motosiklet önce otomobile, ardından kaldırımdaki yayaya çarptı
EYT haberleri son durum ne 24 Ekim emeklilikte yaşa takılanlar dikkat!
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu YPG'li teröristle canlı bağlantı yaptı
Hadise'den doğum gününde mezdeke performans
Bulgur pilavı çeşitleri nefis yemek tarifleriyle sofranız şenlensin!
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a çağrı!
7 aylık hamile Müge Boz derin yırtmaçlı elbisesiyle sokakta yürümekte zorlandı