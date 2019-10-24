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Orkid Utanç Paketleri reklamı kriz çıkardı! Herkes Orkid almayın diyor

Orkid'in hazırladığı Utanç Paket reklam filmi sosyal medyanın gündemine oturdu. Ulusalcılar bunu bir karalama filmi olarak nitelerken, 'Orkid almayın' kampanyası yapanlar bile çıktı.

Orkid Türkiye, Türkiye’de pedlerin gazete kağıtlarına sarılarak satılması hakkında bir reklam filmiyle tartışma konusu oldu. Türkiye’de Orkid'in kağıda sarılarak verilmesini eleştiren firma reklam filminde buna dikkat çekti.

Orkid Türkiye, pedlerin gazete kağıdına sarılmasına gerek kalmayacak şekilde, ambalajını gazete kağıdına çevirdi. Hazırlanan özel gazete kağıdında ise kadın cinayetleri, şiddet olayları yer alıyordu.

Orkid karalama kampanyası mı yapıyor?

Reklam filmi bir kesim tarafından takdirle karşılanırken, Orkid'in niyetinin sahih olmadığını, Türkiye'ye yönelik bir karalama kampanyası olduğunu iddia edenler de var. Aynı reklam filminin İngilizce olarak diğer ülkelerde yayınlanıyor olması bu görüşte olanları doğrular görünüyor.

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