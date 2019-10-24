Doğu Perinçek canlı yayında CHP'lilerle kavga etti

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP PM üyesi Erdal Aksünger ve gazeteci Necdet Saraç, Ahmet Hakan’ın CNN Türk'teki programına katıldı.

Masada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye’nin kuzeyine yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sonrası ABD ve Rusya ile varılan mutabakat konuşulurken, tartışma çıktı.

Perinçek’in “Orta Doğu bataklığına battılar diyor CHP" sözleri sonrası Necdet Saraç, “Bataklık değil mi burası?” diyerek tepki gösterdi. Daha sonra Perinçek’in “Sizin PKK’nız battı, HDP’niz battı.” sözlerine, Necdet Saraç sert tepki göstererek, Perinçek’e terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeyi hatırlattı.