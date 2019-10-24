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Fatih Portakal Türk bayrağını yayınlamadı! Gerekçesi çok tartışılır

RESULAYN'de belediye binasına TSK ve Özgür Suriye Ordusu Türk bayrağı astı. FOX TV bu görüntüyü 'biz oraya bayrak çekmeye değil sınır güvenliğimiz için gittik' diyerek vermedi. Fatih Portakal'ın bu kararı sosyal medyada tepki aldı. Fatih Portakal'ın açıklaması dinleyin gerekçesi inandırıcı mı?

İnternet Haber

Resulayn'da arama tarama faaliyetlerine devam eden Türk askeri, belediye binasına Türk bayrağını astı. FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal "Bir görüntü vardı. Belediye binasına Türk bayrağı asmıştı Özgür Suriye Ordusu ve Türk askeri. Biz o görüntüyü kullanmadık" dedi. 

Görüntüyü vermeyeceğiz çünkü... 

Fatih Portakal 'Türk bayrağı' görüntüsünü neden kullanmadıklarını ise şu sözlerle izah etti:

-Çünkü Azez'de sıkıntı yaratmıştı Türkiye'nin başına. Gördüğümüz anda bu görüntüyü kullanmayacağız dedik. Biz oraya bayrak asmaya, bayrak çekmeye gitmedik çünkü. Dedik ki böyle bir görüntü nasıl verilebiliyor. Savunma Bakanlığı acaba bunun farkında mı değil mi diye aklımızdan geçirdik. O görüntüyü kullanmadık. Çünkü biz oraya bayrak dikmek, işgal etmek için gitmedik, sadece ve sadece kendi güvenliğimiz için gittik. 

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