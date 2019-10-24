Müge Anlı'nın programında kayıp eşini aradı öldürüp yaktığını itiraf etti

Osman Yalçınkaya geçen sene 'Eşim kayıp' diye ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Canlı yayında sözde kayıp eşini aradığını söyleyen Osman Yalçınkaya'nın eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'yı vahşi bir yöntemle öldürdüğü ortaya çıktı. Polis sorgusunda cinayetin detaylarını anlatan Yalçınkaya'nın cinayetten sonra yaptığı ise şoke etti.

10 Haziran 2018'de Osman Yalçınkaya'nın polis merkezine 54 yaşındaki 3 çocuk annesi eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'nın kaybolduğunu söyleyerek müracaatta bulundu. Yalçınkaya polise verdiği bilgilerde eşinin evinin önündeki parkta otururken kaybolduğunu, eşinin psikolojik rahatsızlığının olduğunu ve unutkan olduğunu söyledi. Yalçınkaya ayrıca devam eden günlerde de şüpheleri üzerinden uzak tutmak için çocukları ile eşini sürekli aradığını ve yine şüpheleri üzerinden uzak tutmak için Müge Anlı'nın programına katıldı.

Müracaat tarihinden sonra kayıp şahsın bulunmasına yönelik çalışmalar devam ederken, 28 Temmuz 2018'de Ahi Evran mahallesinde bulunan parkın karşısındaki yıkıntı evlerin bulunduğu bölgede insana ait kafatası ve kemikler bulundu. Bulgular üzerine yapılan incelemede, maktulün cinayete kurban gittiği, cesedin ise yakıldığı tespit edildi ve DNA testi sonucunda maktulün kadın olduğu anlaşıldı. Olay yerinden elde edilen bulgular ve DNA analiz örnekleri mukayese edilerek cesedin kayıp şahıs Fatma Birgül Yalçınkaya'ya ait olduğu anlaşıldı.

Alkol bağımlısı

Olayın ardından harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, maktulün eşi ve oğlu birlikte ikamet ettiği, kocası Osman Yalçınkaya'nın alkol bağımlısı olduğu, aile içerisinde sık sık kavga ettiklere belirlendi.

Olay tarihinden bu yana yapılan saha çalışmaları, teknik takip, tanık beyanları, kamera kayıtları olmak üzere olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalar yapılmış, maktulün eşi Osman Yalçınkaya'nın olay gününe ait tutarsız ve çelişkili veyanları ve şüphelinin dikkatleri başka tarafa çekmek için kayıp müracaatında bulunarak eşinin bulunamadığı algısı oluşturması, televizyon programına çıkarak üzerindeki şüpheyi kaldırmaya çalıştığı değerlendirildi. Yapılan çalışmaların tamamlanması üzerine Osman Yalçınkaya kasten öldürme şüphelisi olarak gözaltına alındı.