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DÜNYA

Beyni olmayan yeni gizemli organizma Blob 720 cinsel organı var

Paris'te bir hayvanat bahçesi cumartesi günü yeni bir misafir ağırlayacak: Adı Blob (damla), sarı yosuna benzeyen bir organizma. Ancak bu canlı biyologlar için bile oldukça gizemli.

Blob'un bir beyni yok fakat problem çözme ve bilgi paylaşma yeteneğine sahip. Ağzı, midesi ve gözleri de yok. Fakat algılayabiliyor ve yemek yiyebiliyor.

Eğer yarıya bölünürse kendisini iki dakika içinde tamamyalabiliyor. Blob'un bacakları da yok fakat bu durum saatte 4 cm mesafe kat etmesine engel değil. Bu gizemli organizmanın ayrıca 720 cinsel organı var.

Myxomycetes familyasının bir üyesi olan Blob, cıvık mantarlar kategorisinde görülüyor. Ancak bu haliyle ne bir mantar ne de bir hayvan olarak sınıflandırılıyor. Biyologlar henüz karar vermedi.

Paris Doğal Tarih Müzesi Müdürü Bruno David'e göre "doğanın gizemli canlılarından biri olan" Blob'un ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Uzmanlar, Blob'un rutubetli orman arazisi altında, ışıktan uzakta yaşadığına dikkat çekiyor.

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