POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan asker selamı

NATO Savunma Bakanları Toplantısına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü YPG'nin yanında saf tutan ülkelerin temsilcilerine asker selamı yolladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 29 ülkenin savunma bakanlarının katılacağı ve Suriye, Rusya, Afganistan, külfet paylaşımı ve hibrit tehditler gibi konuların ele alınacağı NATO Savunma Bakanları Toplantısına katılmak için Brüksel'e gitti.

Fırat'ın doğusunda terör yuvalarını ortadan kaldırmak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı süresince, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) destek için simge haline gelen asker selamına, harekata karşı çıkan, YPG'nin yanında saf tutan ülkelerden tepki toplamış, milli futbolcularımıza bile soruşturma başlatılmıştı.

Hulusi Akar'ın salona girişi esnasında, kameralara asker selamıyla poz vermesi, adeta tüm bu tepkilere cevap niteliğindeydi.

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