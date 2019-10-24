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İstanbul Şişli'de mühürlü binadaki dairesine giren kadın cama çıkarak eylem yaptı

İSTANBUL'da 26 Eylül'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından hakkında yıkım kararı verilen ve boşaltılan 9 katlı binanın 8'nci katında oturan kadın kendilerine kalacak yer gösterilmediğini iddia ederek cama çıkıp, eylem yaptı. Yaklaşık 4 saat camda kalan kadın ikna edilerek indirildi.

İSTANBUL'da 26 Eylül de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Şişli İzzetpaşa Mahallesi Pırlanta Sokakta bulunan 9 katlı binada hasar oluştu ve mühürlenerek boşaltılan binaya yıkım kararı çıktı.

8'inci katta oturan bina sakinlerinden Nimet O., mühürlü binaya girerek kendilerine kalacak yer gösterilmediği ve yardım yapılmadığını iddia edip cama çakarak eylem yaptı.

Polis olay yerinde şerit çekerken itfaiye ekipleri de şişme branda açarak önlem aldı, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi.

Yetkililerin olay yerine gelmesini isteyen kadının eylemi yaklaşık 4 saat sürdü.

Nimet O., ikna edilerek aşağıya indirildi.

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