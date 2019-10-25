MEDYA

Elimi Bırakma 51. bölüm 2. fragmanı

Elimi Bırakma dizisi 51. yeni bölümüyle 27 Ekim 2019 Pazar akşamı TRT 1'de olacak. Elimi Bırakma'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Elimi Bırakma 51. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Elimi Bırakma 27 Ekim 2019 Pazar akşamı TRT 1'de...

Amerika’da aşçılık okuyan Azra, babasının doğum günü için yurda geri döner. Gelmesiyle birlikte bir gecede yıkılan dünyasına karşı kardeşi Mert’le bilinmez diyarlara yelken açar.

Çelen grubunun varisi olan Cenk, Amerika’daki okuduğu okuldan atıldığının haberiyle gelir. Cenk, ailesini ve özellikle Feride Hanımı şaşkınlığa uğratır. Cenk’in asi tavırları durumu daha da zorlaştırır. Cenk’in bu durumu Çelen ailesini büyük sürprizlere gebe bırakır.

Feride Hanım, fakirlere yoksullara yardım eder, ailesi için her şeyi yapar ve oğlunun yarattığı boşluğu bu şekilde doldurmaya çalışır. Hayatını hep başkalarına adamakta, torunlarını her şeyin üstüne koymaktadır. Ama buna rağmen verdiği emekleri boşa gittiğini ailesini tanıyamadığını görmektedir. Feride Hanım şimdi de son sınavını ailesi ile verecektir.

Azra ve Cenk'in hayatları küçük bir tesadüfle kesişir ancak bu tesadüf hayatlarını birbirine bağlayacak olan ilk kıvılcım olacaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Akdeniz'de korkutan deprem! İşte şiddeti
Erdoğan'dan Merkez Bankası'na faiz uyarısı
Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili ilk kez konuştu
Van'da askerleri taşıyan midibüs devrildi 26 yaralı
Trabzonspor Krasnodar UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti
Başakşehir Wolfsberger UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Benim Tatlı Yalanım 19. bölüm 2. fragmanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump benimle olan münasebetlerinde samimi
2. yargı paketi kimleri kapsıyor 24 Ekim son haberler geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'da beraberiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Mazlum kod adlı şahsı bize teslim etmesi lazım
Demet Özdemir değilmiş! Can Yaman ve Aslışah Alkoçlar'la yine yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buralarda hep pınarlar var
Şehit babasından HDP'li Sezai Temelli'ye tepki