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Çocuk 7. bölüm 2. fragmanı

Çocuk dizisi 7. yeni bölümüyle 29 Ekim 2019 Salı akşamı Star'da olacak. Çocuk'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Çocuk 7. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çocuk'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Çocuk 29 Ekim 2019 Salı akşamı Star'da...

Dört kadının annelikleriyle sınandığı yolda, çocuklarının da anneleriyle sınanacağı bir hikaye… Hayat kadını bir annenin kızı olan Akça, kendi evladına daha iyi bir gelecek verebilmek için anneliğinden vazgeçerken; varlıklı bir ailenin gelini olan Şule, bir ömür boyu Akça’nın bebeğine annelik yapmaya söz verir. Adını 'Efe' koyduğu bebeğe evladı gibi bakıp büyütürken kendi çocuğunun doğmasıyla işler değişir. Kayınvalide Asiye’nin ise herkesin hayatını alt üst edecek büyük bir sırrı vardır. 

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