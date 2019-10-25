Müge Anlı canlı yayında vahşice öldürülen Gülümser Bulut'un Adli Tıp Raporu

İzmir'deki evinden 18 Ağustos 2018 tarihinde kefenlenmiş bir şekilde çekyatın içinde ölü bulundu 67 yaşındaki Gülümser Bulut. Talihsiz kadının cesedini ise defalarca eve girdiği halde fark etmediğini söyleyen Kızı Hatice Ayhan ve akraba Hacer Huy buldu. Gülümser hanımın hangi gün öldüğü ise henüz netlik kazanmadı. Gülümser Bulut'un hangi gün ve saat kaçta öldürüldüğünü belirlenmesi cinayeti iki şüpheliden hangisinin işlediğini aydınlatacak önemli bilgilerden biri olacak.

Gülümser Bulut'u en son kim gördü?

Yunus Kahraman Gülümser Bulut'u en son 16 Ağustos da gördüm derken mahkemede de ifade veren Hasan Çanka adındaki komşu ise 17 Ağustos da Gülümser hanımı balkonda gördüğünü söyledi. Peki komşunun balkonda gördüğü kişi Gülümser Bulut mu yoksa kızı Hatice Ayhan mıydı? Hasan bey perşembe akşamı Gülümser hanımı gördüm derken eşi ise Çarşamba akşamı gördüklerini söyledi. Eğer komşuları perşembe akşamı Gülümser hanımı gördüler ise Yunus beyin ifadesi doğru bu durumda en büyük şüpheli Hatice Ayhan. Eğer çarşamba akşamı Gülümser hanımı gördüler ise o zaman en son gören kişi Gülümser hanımı Yunus bey olduğu ortaya çıkıyor.

Gülümser hanımın kızı Hatice Ayhan ise Pazartesi gününden cuma akşamına kadar balkonda yatan kişinin kendisi olduğunu söyledi. Hatice hanım Perşembe günü annesini yatak odasında uyurken gördüğünü ve daha sonra işine gittiğini söyledi.