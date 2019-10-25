Göksel Gümüşdağ: "Herkesin birinci, ikinci çıkma şansı bile var"

Göksel Gümüşdağ, karşılaşma sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Geçen maçta son dakika talihsiz bir gol yedik, maç berabere bitti. Bugün güzel bir mücadele oldu. Bu takım Mönchengladbach'ı evinde 4-0 yendi. Genç bir takım, buna rağmen arkadaşlarımız güzel mücadele etti. Bütün oyuncularımızı, hocamızı tebrik ediyorum. Roma galip gelince de puan durumu 5, 4, 4, 2 gibi oldu. Herkes aynı noktaya geldi. Artık bundan sonra deplasmandaki bir puan bile çok önemli. Biz de 4 puan yaptık, herkesin 3'er maçı var. Dolayısıyla herkesin birinci, ikinci çıkma şansı bile var. Önemli bir puan aldık. İnanıyorum ki deplasmanda da puan alıp döneceğiz. 5 sezon bitti, 6. sezonda da artık biz de bir tecrübe kazanmaya başladık. Ülke puanımız için de çok önemli." ifadelerini kullandı.

Golden sonra oyuncuların asker selamı vermesiyle ilgili de konuşan Gümüşdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz Mehmetçiğiz. Biz hep öyle doğarız. Türk milleti doğarken Mehmetçik doğar. Dolayısıyla duygusunu, sevgisini haklı bir mücadelemizde terör örgütüne karşı bu mücadelede, duygularını asker selamıyla Mehmetçik'e yollamak, komutanlarımıza yollamak en doğal hakkımız. Kimin ne düşündüğü çok önemli değil. UEFA'nın bu çifte standartı bırakması lazım. Aynı selamı Fransız oyuncu Macron'a verdiği zaman bir problem yok. Bizim oyuncumuzun bırakın Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a selam vermeyi, sahadaki golden sonra verdiği asker selamından dolayı rahatsızlık duyuyorlar. Ben, 'Gol olur inşallah selamı verirsiniz’ dedim. Onlar da bu hediyeyi Mehmetçik'imize yolladılar. Biz bundan sadece onur duyarız. Onların ne düşündüğü hiç önemli değil. Ben bugün rakip takımın başkanına teşekkür ettim. Çünkü asker selamının çok doğal bir duygu olduğu yönünde bir demeç vermiş."