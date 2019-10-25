Gamze Özçelik Halep'teki acı durumu paylaştı yürek sızlatan görüntüler!

Oyunculuğu bırakıp tesettüre girmenin ardından yaptığı iyiliklerle sık sık adından söz ettiren Gamze Özçelik, bu kez savaş enkazı haline gelen hayalet şehir Halep'teki acı durumu sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.

Halep'te minareleri yıkılmış harabeye dönmüş cami içinde oyun oynayan çocukları da videoya çekerek paylaşan Özçelik, yazdığı yazıyla da herkesi duygulandırdı.