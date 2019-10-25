MAGAZİN

Gamze Özçelik Halep'teki acı durumu paylaştı yürek sızlatan görüntüler!

Umuda Koşanlar Derneği ile başarılı işlere imza atan Gamze Özçelik, Halep'te savaşın acı halini gözler önüne serdi.

Oyunculuğu bırakıp tesettüre girmenin ardından yaptığı iyiliklerle sık sık adından söz ettiren Gamze Özçelik, bu kez savaş enkazı haline gelen hayalet şehir Halep'teki acı durumu sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı. 

Halep'te minareleri yıkılmış harabeye dönmüş cami içinde oyun oynayan çocukları da videoya çekerek paylaşan Özçelik, yazdığı yazıyla da herkesi duygulandırdı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
'Trump'a hoşt demediniz' diyen Hadi Özışık bir fotoğrafla susturdu
Kartal Yılmaz'ın hayali 7 yıl sonra gerçek oldu
Orkid 'Utanç Paketleri'nden utandı! Tepki alan reklam için açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ek borçlanma yetkisi Meclis'e sunuldu
Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiği hakan kaftanının sırrı
Meral Akşener kafa karıştırdı! Desteğini açıkladığı harekatı bu kez eleştirdi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Esenyurt'ta öğrenciye gaspçı bıçağı
Çocuk lağım çukuruna düştü annesi saniyeler içinde kurtardı
Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 kişi kimdir büyük günahlar neler
Antrenörden skandal hareket futbolculara sıra dayağı attı sosyal medyada gündem oldu
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la ilişkiye başlama hikayesini anlattı: Odama girip dudaklarıma yapıştı
Duhan suresi okunuşu Türkçe anlamı cuma günü okumak çok sevap
Rusya'da korkunç kaza kamerada! Sürücü, yol kenarındaki gençlere çarptı
Cuma namazı kılınılı kaç rekat Diyanet cuma namazı nasıl kılınır?