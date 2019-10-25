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Adana'da kapkaç anı güvenlik kamerasında

ADANA'da kaldırımda oturan C.E.'nin (13) elindeki cep telefonunun alıp kaçan İslam Şimşek (28) tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, 31 Temmuz'da Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İslam Şimşek, evinin önündeki kaldırımda oturan C.E.'nin oynadığı cep telefonunu alıp kaçtı. Çocuk, peşinden koştuğu şüpheli ile arkadaşını yakalayamadı. İhbar üzerine soruşturma başlatan polis, güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin kimliğini saptadı. Yapılan çalışma sonucu İslam Şimşek dün yakalandı.Şüpheli emniyetteki sorgusunda, "Olayı hatırlamıyorum, bu  cep telefonunu ben mi çalmışım" dedi. İslam Şimşek, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 

Polis diğer şüpheliyi yakalamaya çalışıyor.

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