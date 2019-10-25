GÜNCEL

Beylikdüzü'nde taksici ile motosikletlinin sopalı kavgası kamerada

Beylikdüzü'nde bir taksici ile motosikletli arasında yol verme tartışması yüzünden çıkan kavgada tekme, tokat ve demir sopalar havada uçuştu. Kavgada motosikletli yaralanarak hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gün öğlen saatlerinde Barış Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir motosiklet sürücüsü ile taksi sürücüsü dört yol ağzında yol verme kavgası yüzünden tartıştı. Çıkan tartışma sonrası küfürleşen taraflar araçlarından indi. Tartışma sırasında taksici bagajından aldığı sopa ile motosiklet sürücüsüne saldırdı. Dakikalarca süren kavgada tarafları, vatandaşlar güçlükle ayırdı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, incelemelerde bulundu. Kafasından ve ayağından yaralanan motosiklet sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Taksi sürücüsü ile polis merkezine götürüldü.

Tekme, tokat ve sopalı kavga kamerada

Yaşanan yol verme kavgası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kavşakta iki tarafında aniden durarak araçlarından inmesi ve sonrasında birbirlerine vurma anları yer alıyor. Görüntülerin devamında ise taksi sürücüsünün bagajından sopa çıkararak motosiklet sürücüsüne vurması vatandaşların ise ayırmaya çalıştığı görülüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fethullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen yakalandı! Polis GBT yapınca foyası ortaya çıktı
Boydak Holding ismini değiştirdi logoda FETÖ iddiası 'yok artık' dedirtti
Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile görüştü
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Mazlum Kobani açıklaması: Yazılı nota ile ABD'ye bildirdik
Falcao'nun sakatlığında bilinmeyen gerçek ortaya çıktı
Abdülhamit Gül: Mazlum Kobani için iade talepli tutuklama istendi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Arkadaşının yumruğu ile burnu yırtıldı
Atatürk'ün ilk heykelinde uzun süredir temizlik yapılmaması tepkilere neden oldu
28 Ekim memurların çalışma saatleri neler tatil saat kaçta?
Selçuk Yöntem'in Aşk-ı Memnu dizisindeki sahnesi yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu
Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı
2020 kurban bayramı hangi ayda başlıyor Diyanet takvimi
Adana'da kapkaç anı güvenlik kamerasında
2020 Ramazan ayı başlangıcı ne zaman Diyanet dini günler takvimi