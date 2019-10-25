POLİTİKA

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Mazlum Kobani açıklaması

YPG elebaşı Mazlum Kobani'nin ABD'ye davet edilmesi ile ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hakkında kırmızı bülten olan teröristle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez. Yazıyla, nota ile ABD'ye bildirdik" diye konuştu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de açıklamalar yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG'li terörist Mazlum Kobani ile ilgili olarak, ''Teröristleri meşrulaştırmaya başladığımız zaman yarın Bağdadi ile de görüşürler. Teröristlerle diyaloğa girmek geleneksel hale geldi. Bunları bir yazıyla nota ile ABD'ye bildirdik'' ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Göçmenlerin dönmesi için ne gerekiyorsa yapacağız""

-Suriye'nin sınır toprak bütünlüğü önemli. Bize yönelik tehditlerin bertaraf edilmesi önemli. Teröristlerin çekilmesi için takipçisi olacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Buralar Suriye'nin topraklarıdır. Türkiye'de 3,6 milyondan fazla mülteci göçmen var. Bunların evlerine dönebilmesi için gerekli çalışmaları da yapacağız. Büyük bir oyunu bozduk. Bundan sonra da teröristlerden arındırılması ve göçmenlerin dönmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.

"Yazıyla nota ile ABD'ye bildirdik"

-Hakkında bir arama olan kırmızı bülten olan teröristle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez. Teröristleri meşrulaştırmaya başladığımız zaman yarın Bağdadi ile de görüşürler. Teröristlerle diyaloğa girmek geleneksel hale geldi. Bunları bir yazıyla nota ile ABD'ye bildirdik, Interpol'ün kırmızı bülteni var.

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