Survivor'a damga vuran Fatmagül Fakı evleniyor son hali olay yarattı

Özellikle yarışma sonrası katıldığı programlar ve hakkında yapılan haberlerle yerli Adriana Lima olarak lanse edilen Fatmagül Fakı, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu Kerem Lafçı ile bugün nikah masasına oturacak. Yarışma sonrasında bir süre Çarkıfelek’te hosteslik de yapan Fatmagül Fakı, evinden davul zurna ile ayrıldı. Bugün saat 11 sularında kendisini almak için davul zurna ile evinin önüne gelen müstakbel eşi Kerem Lafçı ile göbek atan Fatmagül Fakı’nın keyifli anları kameralara böyle yansıdı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını yaptığı Survivor yarışmasına katılmasıyla ünlenen herkesin Adriana Lima'ya benzettiği Fatmagül Fakı 3 Şubat 1990 tarihinde doğdu. Konya doğumlu olan Fatmagül Fakı, uzun yıllar Hatay'da yaşadı.