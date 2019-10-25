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Kütahya'da bir şahıs eşiyle ilişkisi olan kişiden şantajla 52 bin 800 TL aldı

KÜTAHYA'da eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği M.C.'den (43) çıplak fotoğraflar ve görüntüleri yaymakla tehdit edip 52 bin 800 TL alan V.G. (39), tekrar para istediğinde, polis ekiplerince buluşma yerinde düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan V.G., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

KÜTAHYA'da yaşayan M.C., bir süre önce evli olan Y.G. (37) ile ilişki yaşamaya başladı. İkili iddiaya göre ilişki sırasında birbirlerine çıplak fotoğraflar gönderdi. Y.G.'nin eşi V.G. bir süre sonra bu durumu öğrendi ve M.C.'yle iletişime geçip, görüntüleri yaymakla tehdit etti. V.G., bıçakla da tehdit ettiği M.C.'den 4 ayda 52 bin 800 TL para aldı.

Çarşamba günü M.C.'yi yeniden arayan V.G., 22 bin 500 TL daha ödemesini söyleyip yine kendisini tehdit etti. Buluşma yerini de söyleyen V.G.'nin telefonu kapatmasının ardından M.C., Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığına giderek durumu anlatıp şikayette bulundu.

Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla M.C., para dolu bir zarfla buluşma yerine giderken, polis de buluşma noktasındaki kahvehanede güvenlik tedbiri alıp arka masaya oturarak görüşmeyi izledi. V.G., bir süre sohbet ettiği M.C.'den zarfla parayı aldıktan sonra giderken polisin baskını sonucu suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan V.G., İl Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'bıçakla tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çıplak görüntü yaymakla şantaj ve hakaret' suçlarından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan V.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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