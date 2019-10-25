DÜNYA

Ruhani: "ABD'nin yaptığı ekonomik teröre eş değer"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin farklı ekonomik yöntemlerle kendi siyasi amaçlarına ulaşmaya çalıştığını belirterek, "Bu, ekonomik teröre eş değer" dedi.

Ruhani, Azerbaycan'da düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi'nde konuştu.

ABD'nin tek kutuplu bir düzen kurmak istediğini belirten Ruhani, gelişmekteki ülkelerin gücünün artmasının ABD hegemonyasına karşı bir direnç gösterisi olduğunu söyledi.

Ruhani, askeri gücünü artıran ABD'nin dünyanın çeşitli bölgelerinde çatışmalar çıkardığını, bölücülük ve terörü teşvik ettiğini vurgulayarak, Bağlantısızlar Hareketi (NAM) ülkelerinin ABD'nin hegemonyasını önlemek için elinden geleni yapması gerektiğine dikkati çekti.

ABD'nin uluslararası hukuku ihlal ettiğine işaret eden Ruhani, "ABD, farklı ekonomik yöntemlerle kendi siyasi amaçlarına ulaşmaya çalışıyor ve bunu da çok küstahça yapıyor. Bu, ekonomik teröre eş değer. NAM ülkeleri, bu sorunların üstesinden gelmek için birlikte hareket etmelidir." diye konuştu.

Ruhani, Orta Doğu'da yaşanan sorunlara da değinerek, "Türkiye, Rusya ve İran'ın yürüttüğü Astana süreci sayesinde, Suriye'nin büyük bölümünde barış sağlandı." ifadelerini kullandı.

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