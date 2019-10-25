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Adil Öksüz’ün Üsküdar’da saklandığı ev görüntülendi

FETÖ’nün sözde TSK sorumlusu Adil Öksüz’ün, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Ümraniye ve Üsküdar’da iki adreste iki hafta kadar saklandığı iddia edildi. Adil Öksüz’ün Üsküdar’da saklandığı iddia edilen ev görüntülendi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, FETÖ'nün sözde TSK sorumlusu Adil Öksüz’ün Ümraniye’de ve Üsküdar’da iki evde yaklaşık iki hafta kadar saklandığı iddia edildi. İddiaya göre, Ankara’da serbest bırakıldıktan sonra Sakarya’ya gelen Adil Öksüz, 19 Temmuz günü kayınbiraderi ve örgütün ileri gelen isimlerinden olan Ali Sami Yıldırım aracılığıyla İstanbul’a geldi. Adil Öksüz, ilk olarak Ümraniye Cumhuriyet Mahallesi Rıhtım Sokak'ta bir gaybubet evine yerleştirildi. Öksüz burada kaldığı bir haftalık süreçte sadece mahrem sorumlular Rüştü Karakaya ve Cihat Yıldız ile görüştü. Öksüz daha sonra Karakaya’nın kullandığı bir araç ile Üsküdar Zeynep Kamil’de Balcılar Yokuşu Sokak'ta bir eve yerleştirildi. Öksüz bu evde 5 Ağustos’a kadar saklandı. 5 Ağustos tarihinde Öksüz, Cihat Yıldız ile beraber Zafer Çay yönetimindeki otomobil ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Avrupa Yakası'na geçti. FETÖ’nün sözde TSK sorumlusu  Adil Öksüz’ün Üsküdar’da saklandığı iddia edilen ev görüntülendi.

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