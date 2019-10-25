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Konya'da lisede öğrencilere taciz şüphelisi hademeye gözaltı

KONYA'da lisede 3 kız öğrenciye tacizde bulunduğu ileri sürülen işitme ve konuşma engelli hizmetli Mehmet E. (26) gözaltına alındı. Öğrenciler ve veliler, okul bahçesinde taciz olayına tepki gösterdi.

Olay, merkez Meram ilçesi Hacı Şaban Mahallesi'nde bulunan bir lisede meydana geldi. İddiaya göre, dün okulda hademe olarak görev yapan Mehmet E. tarafından fiziki ve sözlü tacize uğradıklarını söyleyen 3 kız öğrenci, durumu önce okul yönetimine, ardından da ailelerine anlattı. Ailelerin şikayeti üzerine polis, Mehmet E.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin sorgusu sürerken, bugün okul bahçesinde toplanan veliler ve öğrenciler, taciz olayına tepki gösterdi. Öğrenciler başka öğrencilerin de tacize uğradığını, korktukları için söyleyemediklerini iddia etti. Bir veli ise Mehmet E.'nin kız öğrencilere fiziki tacizde bulunduğunu, cep telefonunundun uygunsuz videolar izlettirdiğini ileri sürdü. Polis, okul içerisinde ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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